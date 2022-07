Isola dei famosi, Maria Laura e Luca Daffrè: cosa è successo tra i due dopo la fine del reality (Di venerdì 1 luglio 2022) Maria Laura De Vitis ha risposto alle domande dei suoi fan nelle sue Instagram Stories: la showgirl ha rivelato che cosa è successo tra lei e Luca Daffrè dopo la fine dell'Isola dei famosi (e cosa ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 luglio 2022)De Vitis ha risposto alle domande dei suoi fan nelle sue Instagram Stories: la showgirl ha rivelato chetra lei eladell'dei(e...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - GiusCandela : Maria De Filippi produrrà #LaTalpa, in onda primavera 2023 (dopo GfVip e Isola dei Famosi). Berlusconi: 'Formato mo… - ilpost : La Russia si è ritirata dall’isola dei Serpenti - sergiocontrino : RT @nelloscavo: #Putin aveva dichiarato che restituire Isola dei Serpenti a #Ucraina era gesto di buona volontà per export grano. Qualcuno… - FurioTogio : RT @Gianl1974: Un vile attacco notturno in un edificio residenziale di 9 piani e centri ricreativi nella regione di Odessa è la vendetta de… -