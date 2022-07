Inter, annunciato l’arrivo di Onana: riferimento a Rihanna e Drake sui social (Di venerdì 1 luglio 2022) André Onana è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. La società nerazzurra ha infatti depositato in lega il contratto del portiere camerunense, arrivato a parametro zero dopo una lunga esperienza all’Ajax. L’Inter ha quindi dato il benvenuto al nuovo acquisto anche sui social, e lo ha fatto in maniera ironica. Accanto alla foto di Onana si legge infatti “What’s my name?“. Il riferimento è alla celebre canzone ‘What’s my name?’ di Rihanna e Drake, in cui viene ripetuto più volte “Ooh na na, what’s my name?“. Non sono mancati ovviamente numerosi commenti di tifosi entusiasti. “I sogni diventano realtà. Sono entusiasta di entrare a far parte del mio nuovo club, l’Inter! Voglio ringraziare il presidente, l’Intero ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Andréè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. La società nerazzurra ha infatti depositato in lega il contratto del portiere camerunense, arrivato a parametro zero dopo una lunga esperienza all’Ajax. L’ha quindi dato il benvenuto al nuovo acquisto anche sui, e lo ha fatto in maniera ironica. Accanto alla foto disi legge infatti “What’s my name?“. Ilè alla celebre canzone ‘What’s my name?’ di, in cui viene ripetuto più volte “Ooh na na, what’s my name?“. Non sono mancati ovviamente numerosi commenti di tifosi entusiasti. “I sogni diventano realtà. Sono entusiasta di entrare a far parte del mio nuovo club, l’! Voglio ringraziare il presidente, l’o ...

