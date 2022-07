Il Monza sogna in grande: suggestioni Icardi e Dybala (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Monza di Silvio Berlusconi sembra letteralmente senza freni sul calciomercato. L’entusiasmo del presidente infatti sta sicuramente scatenando le fantasie dei tifosi brianzoli, ma condiziona anche l’ad Adriano Galliani che sta provando a portare a Monza un colpo sensazionale. Un’impresa complicatissima, quasi impossibile ma Berlusconi non vuole precludersi alcuna possibilità e ha dato il via libera per sondare il terreno con due giocatori che fanno gol a diversi top club europei. Si tratta di Mauro Icardi e Paulo Dybala. Due sogni che in Brianza vogliono provare ad inseguire il più a lungo possibile. Mauro Icardi Un colloquio tra Adriano Galliani e Wanda Nara – la moglie agente dell’attaccante – c’è già stato. Una chiacchierata, nulla di più, ma che con il passare delle settimane a ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Ildi Silvio Berlusconi sembra letteralmente senza freni sul calciomercato. L’entusiasmo del presidente infatti sta sicuramente scatenando le fantasie dei tifosi brianzoli, ma condiziona anche l’ad Adriano Galliani che sta provando a portare aun colpo sensazionale. Un’impresa complicatissima, quasi impossibile ma Berlusconi non vuole precludersi alcuna possibilità e ha dato il via libera per sondare il terreno con due giocatori che fanno gol a diversi top club europei. Si tratta di Mauroe Paulo. Due sogni che in Brianza vogliono provare ad inseguire il più a lungo possibile. MauroUn colloquio tra Adriano Galliani e Wanda Nara – la moglie agente dell’attaccante – c’è già stato. Una chiacchierata, nulla di più, ma che con il passare delle settimane a ...

