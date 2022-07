Emergenza prezzi | inflazione all’8% | non accadeva dal 1986

(Di venerdì 1 luglio 2022) La spinta da bollette e cibo. I sindacati: «Così il Paese non regge, sostegni subito per i lavoratori»

...la domanda interna" e di "trovare un'intesa a livello europeo per fermare la corsa deidi ... e il leader della Cisl, Luigi Sbarra, chiede una nuova politica dei redditi di fronte a "un'...Aveva attivato il secondo livello dell'e il suo ministro dell'Economia aveva tratteggiato ... come afferma il ministro Cingolani Siamo sicuri di riuscire ad approvvigionarci altrove a...È la conseguenza della guerra in Ucraina e della crisi del grano, e poi il rincaro delle materie prime e l’effetto domino sui prezzi dei generi di prima necessità. Un tema sul quale la Caritas ...Saldi estivi 2022 al via sabato 2 luglio: la spesa media a famiglia si attesterà attorno ai 165 euro, pesano i rincari di carburanti e bollette.