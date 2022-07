Due club di Serie B su Ambrosino: l’idea di Spalletti per il giovane del Napoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Si è distinto particolarmente nel corso di questa stagione il giovane talento del Napoli Giuseppe Ambrosino. Il calciatore procidano classe ’03 nel campionato di Primavera 1 ha messo a segno 20 reti con la maglia azzurra, eleggendosi capocannoniere della stagione. Inoltre, martedì ha concluso la sua esperienza con l’Europeo U19 in Nazionale, uscendo da sconfitto nella semifinale con l’Inghilterra. FOTO: Getty Images, Ambrosino Il suo futuro è ancora in via di definizione, ma il calciatore prenderà parte al ritiro del Napoli dove Luciano Spalletti lo valuterà per decidere se trattenerlo in maglia azzurra oppure lasciarlo andare in prestito altrove. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta di un interesse da parte di due club di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Si è distinto particolarmente nel corso di questa stagione iltalento delGiuseppe. Il calciatore procidano classe ’03 nel campionato di Primavera 1 ha messo a segno 20 reti con la maglia azzurra, eleggendosi capocannoniere della stagione. Inoltre, martedì ha concluso la sua esperienza con l’Europeo U19 in Nazionale, uscendo da sconfitto nella semifinale con l’Inghilterra. FOTO: Getty Images,Il suo futuro è ancora in via di definizione, ma il calciatore prenderà parte al ritiro deldove Lucianolo valuterà per decidere se trattenerlo in maglia azzurra oppure lasciarlo andare in prestito altrove. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta di un interesse da parte di duedi ...

