Crisi Conte - Draghi, Dadone: permanenza al governo scelta migliore (Di venerdì 1 luglio 2022) "Credo che su questo siamo stati abbastanza chiari nel dire che in realtà l'ipotesi di appoggio esterno non è percorribile, personalmente credo che la permanenza nel governo sia la scelta giusta e sia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) "Credo che su questo siamo stati abbastanza chiari nel dire che in realtà l'ipotesi di appoggio esterno non è percorribile, personalmente credo che lanelsia lagiusta e sia ...

Pubblicità

lorepregliasco : Mi pare che tra 5 Stelle (o Conte?) e Lega (o Salvini?) sia in atto il gioco a chi sbatte la palpebra per primo: ne… - DantiNicola : Una polemica tutta inscenata in casa #M5S. #Conte che attacca #Draghi con #DiBattista, direttamente dalla Russia, a… - laurabrunu : RT @contextuo: Episodio surreale ieri con Draghi che in conferenza stampa riporta tutti i dossier di crisi urgenti sul tavolo tra siccità,… - CGlonfoni : RT @contextuo: Episodio surreale ieri con Draghi che in conferenza stampa riporta tutti i dossier di crisi urgenti sul tavolo tra siccità,… - Laila76913893 : RT @paglialunga00: -Crisi energetica -Crisi idrica -crisi economica -Guerra -Covid -recoveryplan da portare avanti Ora pensate se al gov… -