Covid oggi Lombardia, 11.575 contagi e 15 morti. A Milano 4.186 casi (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.575 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti, portando così a 40.844 il totale di vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 46.039, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 25,1%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva e quelli in reparto ordinario: sono 975 (+66). Sono 4.186 i nuovi positivi al Covid registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.835 a Milano città. Lo rende noto la Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 817 casi, a Brescia 1.409, a Como 660, a Cremona 333, a Lecco 361, a Lodi ...

