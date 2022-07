Ancora una lista di putiniani. Stavolta lo sponsor è il Pd. E nel mirino finisce pure Corrado Augias (Di venerdì 1 luglio 2022) Una nuova lista di proscritti. Un nuovo dibattito sull’informazione relativa alla guerra in Ucraina e sulla libertà di espressione che Stavolta non coinvolge un giornale o il Copasir ma interessa direttamente il Pd. E ciò a causa del convegno sulla presunta disinformazione filo-russa i cui sponsor erano gli esponenti dem Andrea Romano e Lia Quartapelle, assieme a Riccardo Magi di +Europa. Sono stati loro infatti a dare per buono quanto rilevato nel rapporto sulla disinformazione filo-Putin secondo due fondazioni, la Federazione italiana diritti umani e la Open Dialogue Foundation. Il rapporto sulla disinformazione filo-russa Il fatto è che le due fondazioni si sono fatte prendere la mano etichettando “come filoputiniani – scrive La Stampa – non solo una bella fetta di giornalisti, ma persino due divulgatori di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Una nuovadi proscritti. Un nuovo dibattito sull’informazione relativa alla guerra in Ucraina e sulla libertà di espressione chenon coinvolge un giornale o il Copasir ma interessa direttamente il Pd. E ciò a causa del convegno sulla presunta disinformazione filo-russa i cuierano gli esponenti dem Andrea Romano e Lia Quartapelle, assieme a Riccardo Magi di +Europa. Sono stati loro infatti a dare per buono quanto rilevato nel rapporto sulla disinformazione filo-Putin secondo due fondazioni, la Federazione italiana diritti umani e la Open Dialogue Foundation. Il rapporto sulla disinformazione filo-russa Il fatto è che le due fondazioni si sono fatte prendere la mano etichettando “come filo– scrive La Stampa – non solo una bella fetta di giornalisti, ma persino due divulgatori di ...

Pubblicità

AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - RadioZetaOf : ?Alzi la ???? chi ha sentito una scossa durante l’esibizione di @sangiovann1 al #radiozetaFHL22! Noi siamo ancora ele… - StefanoFassina : Non è soltanto un problema di @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle Si conferma, ancora una volta, che non esistono premie… - BCarazzolo : RT @AndreaRoventini: Il min. della stagnazione fossile Cingolani è l'unico a non aver ancora capito che l'Unione Europea impedirà la vendit… - mario_bonandi : RT @SecolodItalia1: Ancora una lista di putiniani. Stavolta lo sponsor è il Pd. E nel mirino finisce pure Corrado Augias -