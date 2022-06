Wimbledon | Sinner studia con Djokovic Vagnozzi | ' Contento del suo gioco'

Pubblicità

Eurosport_IT : JANNIK SINNER C'É! ?????? L'azzurro conquista il 3° turno di Wimbledon battendo in 4 set lo svedese Ymer! ????????… - Eurosport_IT : Quando vinci il tuo secondo match a Wimbledon ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Tennis | #Sinner - SkySport : ? WIMBLEDON, SINNER AVANZA AL 3° TURNO ?? Battuto in quattro set lo svedese Ymer ?? Gli highlights del match ?… - RollingStoneita : Silenzio, parla Jannik Sinner: «Wimbledon è un mio obiettivo» #Wimbledon @janniksin @lavazzagroup - ApPietri : RT @LiaCapizzi: Isner (36 aces!) ha avuto il tifo contro per tutto il match. È stizzito con tutto il pubblico che sosteva Murray? Macchè. '… -

Prima del 2022, Janniknon aveva mai passato un turno in un torneo ATP sull'erba. Ma aha battuto Stan Wawrinka e Mikael Ymer diventando il più giovane italiano a raggiungere il terzo turno dai tempi di ...DIRETTA2022/vola al terzo turno: battuto Ymer! Invece una delle notizie del giorno, oltre alla vittoria che Katie Boulter ha alla fine centrato su Karolina Pliskova (finalista 2021)...Prima del 2022, Jannik Sinner non aveva mai passato un turno in un torneo ATP sull'erba. Ma a Wimbledon ha battuto Stan Wawrinka e Mikael ...The recurring cries of “Come on, Andy!” at Centre Court meandered somewhere along the continuum from pushing to pleading as two-time champion Andy Murray’s shortest stay at Wimbledon came to a close.