Su Amazon Prime arriva la seconda stagione di The Ferragnez. Fedez: «Spero che con questa serie si possa normalizzare il tema della psicanalisi» (Di giovedì 30 giugno 2022) La grande saga popolare della Royal Family italiana continua. Dopo LoveMi, Amazon Prime ha già annunciato la prossima impresa con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni: nel 2023 arriverà in streaming la seconda stagione di The Ferragnez: la docufiction che racconta la vita dei due aveva esordito con una prima stagione nello scorso autunno Sarà trasmessa in tutto il mondo, in un impeto di onnipotenza il comunicato di Amazon Prime recita che verrà trasmessa in 240 Paesi e territori, anche se il calcolo dei Paesi riconosciuti come sovrani si ferma a 195. Per Fedez questa rappresenta una nuova collaborazione con Amazon, dopo essere stato già giudice per il format Lol – Chi ...

