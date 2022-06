Roberta Pedrelli | canottiera e shorts | “sei veramente tanta roba!” FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 30 giugno 2022)sulla scalinata ha messo in mostra tutto il repertorio,da cui qualcosa fuoriesce e stacco di coscia infinito PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La tifosa romanista più amata del momento è senza ombra di dubbio, lei ama il calcio cosi come il calcio ama lei, un amore reciproco Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.