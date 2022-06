Per carità di patria. Il governo regge anche se Draghi non li regge più (Di giovedì 30 giugno 2022) E' finita l'ennesima crisi virtuale, in attesa della prossima. In un equilibrio in cui ognuno è costretto a fare ciò che non vuole fare e dice ciò che non pensa anche il premier si assimila al gioco della politica Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 giugno 2022) E' finita l'ennesima crisi virtuale, in attesa della prossima. In un equilibrio in cui ognuno è costretto a fare ciò che non vuole fare e dice ciò che non pensail premier si assimila al gioco della politica

Pubblicità

AndreaRomano9 : Corrado Augias putiniano? Ma per carità! A proposito di una polemica molto rumorosa sulla disinformazione putiniana… - borghi_claudio : @boni_castellane Si può dire che non è ascoltata (responsabilità nostra, per carità) non che è sbagliata. Noi stiam… - half0light : @niccolab @luke_luke__ che faccia schifo. Poi per carità sulla musica si può discutere tecnicamente ma alla fine è… - SoniaLaVera : RT @dottorbarbieri: @matteosalvinimi per carità di patria evitiamo di sottolineare che i provvedimenti in parola sono stati inseriti nel ca… - LucaViaggio : RT @dottorbarbieri: @matteosalvinimi per carità di patria evitiamo di sottolineare che i provvedimenti in parola sono stati inseriti nel ca… -