Paulo Dybala, il saluto della Juventus: adesso è tempo per il futuro (Di giovedì 30 giugno 2022) Il lungo addio è stato finalmente consumato fino all’ultima goccia. Oggi Paulo Dybala non è più ufficialmente sotto contratto con la Juventus che ha dedicato al suo ex campione un lungo post di ringraziamento augurando buona fortuna in vista del futuro alla Joya. Già, il futuro. Il domani chiama con forza il sudamericano che in questi giorni ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse, ma poche offerte concrete. L’unica è arrivata dall’Inter: le contrattazioni sono in corso, ma le commissioni richieste dall’entourage dell’argentino hanno rallentato clamorosamente la trattativa. In questo impasse potrebbe intrufolarsi il Milan, da sempre grande estimatore dell’ex Palermo: ancora non ci sarebbe stata nessuna offerta, ma la situazione potrebbe ben presto sbloccarsi con la definizione del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Il lungo addio è stato finalmente consumato fino all’ultima goccia. Ogginon è più ufficialmente sotto contratto con lache ha dedicato al suo ex campione un lungo post di ringraziamento augurando buona fortuna in vista delalla Joya. Già, il. Il domani chiama con forza il sudamericano che in questi giorni ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse, ma poche offerte concrete. L’unica è arrivata dall’Inter: le contrattazioni sono in corso, ma le commissioni richieste dall’entourage dell’argentino hanno rallentato clamorosamente la trattativa. In questo impasse potrebbe intrufolarsi il Milan, da sempre grande estimatore dell’ex Palermo: ancora non ci sarebbe stata nessuna offerta, ma la situazione potrebbe ben presto sbloccarsi con la definizione del ...

