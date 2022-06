Monte Partenio | morto escursionista caduto in dirupo

Pubblicità

Cronache Campania

È stato trovato morto il 57enne della provincia di Avellino caduto per 150 metri in un dirupo durante una escursione alla ricerca di funghi sul Monte Partenio. A lanciare l'allarme era stato l'amico che era con lui, un 49 enne originario di Capriglia Irpina, come la vittima, che è stato a sua volta coinvolto nella caduta riportando lievi ferite. Ferito nella caduta anche il collega fungaiolo, un 49 enne originario di Capriglia Irpina: ora è ricoverato sotto choc all'Ospedale di Avellino.