Letizia di Spagna e l'intesa con Jill Biden (in versione nonna) (Di giovedì 30 giugno 2022) Mentre a Madrid è in corso il vertice Nato, la regina consorte ha accolto mariti e mogli dei leader internazionali, tra cui appunto la First Lady americana accompagnata dalle nipoti Maisy e Finnegan. Dalla visita al Palazzo Reale della Granja de San Ildefonso fino al Museo Reina Sofia per ammirare Guernica di Picasso: il feeling non manca Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 giugno 2022) Mentre a Madrid è in corso il vertice Nato, la regina consorte ha accolto mariti e mogli dei leader internazionali, tra cui appunto la First Lady americana accompagnata dalle nipoti Maisy e Finnegan. Dalla visita al Palazzo Reale della Granja de San Ildefonso fino al Museo Reina Sofia per ammirare Guernica di Picasso: il feeling non manca

Pubblicità

marfederzn : Anoressica la regina di spagna ... il re licenzia il personal trainer - cocoa_key : RT @vogue_italia: Dimenticate il nero: è il nude il nuovo colore must-have. Come insegna Letizia di Spagna, che l'ha scelto per la terza vo… - monarchico : La #regina #Letizia di #Spagna riceve la #First #Lady #Jill #Biden al #Palazzo della #Zarzuela #monarquia #reina… - vogue_italia : Dimenticate il nero: è il nude il nuovo colore must-have. Come insegna Letizia di Spagna, che l'ha scelto per la te… - VanityFairIt : Come sempre bellissima! -