L’estate inizia con un’ondata di COVID-19 (Di giovedì 30 giugno 2022) In Italia e in altri paesi europei i contagi sono tornati ad aumentare sensibilmente, per le sottovarianti BA.4 e BA.5 di omicron Leggi su ilpost (Di giovedì 30 giugno 2022) In Italia e in altri paesi europei i contagi sono tornati ad aumentare sensibilmente, per le sottovarianti BA.4 e BA.5 di omicron

Pubblicità

ilpost : L’estate inizia con un’ondata di COVID-19 - CultureVdA : #30giugno Da domani #1luglio comincia #Culturété #2022! L'#estate nei siti archeologici e nei #castelli… - _Cubciu_ : RT @Zoroback_023: Un'altra estate in cui per un motivo o per un altro il mercato inizia con l'handicap. Mentre il guercio pieno di debiti p… - Rossoneroo7 : RT @Zoroback_023: Un'altra estate in cui per un motivo o per un altro il mercato inizia con l'handicap. Mentre il guercio pieno di debiti p… -