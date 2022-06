Il nuovo singolo “Game Over” e l’album “Sky” di Dafne D (Di giovedì 30 giugno 2022) Life&People.it Dafne D anticipa i suoi nuovi progetti con l’annuncio dell’uscita del nuovo singolo “Game Over” e dell’album “Sky”. Si tratta deI 3° singolo e il 5° album per la cantante Dafne D, in uscita i primi di luglio, pronti per incendiare l’estate a ritmo freestyle. Ornella Sagula in arte Dafne D musicalmente esordì con la piattaforma di Smule, raggiungendo da subito l’approvazione di una bella community; con tanti sogni e progetti ha proseguito la scalata in quella che sognava la sua professione: la cantante. Uscite di singoli, album, si aggiungono nell’esperienza musicale e artistica dell’artista che, autrice di tutti i testi delle canzoni, lascia la sua impronta personale e continua a crescere ed evolversi con la musica ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 30 giugno 2022) Life&People.itD anticipa i suoi nuovi progetti con l’annuncio dell’uscita del” e del“Sky”. Si tratta deI 3°e il 5° album per la cantanteD, in uscita i primi di luglio, pronti per incendiare l’estate a ritmo freestyle. Ornella Sagula in arteD musicalmente esordì con la piattaforma di Smule, raggiungendo da subito l’approvazione di una bella community; con tanti sogni e progetti ha proseguito la scalata in quella che sognava la sua professione: la cantante. Uscite di singoli, album, si aggiungono nell’esperienza musicale e artistica dell’artista che, autrice di tutti i testi delle canzoni, lascia la sua impronta personale e continua a crescere ed evolversi con la musica ...

