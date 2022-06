Genova The Grand Finale, un anno all’atto conclusivo di The Ocean Race (Di giovedì 30 giugno 2022) Un anno esatto ci separa da Genova The Grand Finale, l’atto decisivo della regata più famosa e più dura al mondo. Dopo sei mesi di navigazione ed un totale di 32.000 miglia percorse nelle acque più difficili del pianeta, l’evento arriva per la prima e storica volta in Italia, in una Grande vetrina di sport che promuoverà Genova nel mondo. “Genova the Grand Finale simbolo del nostro profilo internazionale” “Abbiamo lottato duro per arrivare a questo risultato”, ha sottolineato Marco Bucci, Sindaco di Genova. “Ospitare il Grande Finale di The Ocean Race a Genova, che ha fatto la storia della marineria, è un’incredibile opportunità di ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 30 giugno 2022) Unesatto ci separa daThe, l’atto decisivo della regata più famosa e più dura al mondo. Dopo sei mesi di navigazione ed un totale di 32.000 miglia percorse nelle acque più difficili del pianeta, l’evento arriva per la prima e storica volta in Italia, in unae vetrina di sport che promuoverànel mondo. “thesimbolo del nostro profilo internazionale” “Abbiamo lottato duro per arrivare a questo risultato”, ha sottolineato Marco Bucci, Sindaco di. “Ospitare ildi The, che ha fatto la storia della marineria, è un’incredibile opportunità di ...

