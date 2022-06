Francia | estradizione negata ex brigatisti Giancarlo Caselli commenta | “Nessuno può diventare ex assassino”

Pubblicità

FratellidItalia : Inaccettabile e vergognosa la decisione adottata dalla Corte d'Appello di Parigi di respingere le richieste di estr… - Giorgiolaporta : La #Francia nega l'estradizione di 10 ex #terroristi all'Italia, tra loro anche #Pietrostefani. Voglio vedere se il… - Agenzia_Ansa : La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi ha deciso di negare l'estradizione richiesta dall'Itali… - sermontanaro : TERRORISTI COCCOLATI Una delle notizie di attualità è la mancata estradizione di criminali italiani da Francia e… - SandraE82526551 : RT @FratellidItalia: Inaccettabile e vergognosa la decisione adottata dalla Corte d'Appello di Parigi di respingere le richieste di estradi… -

Bloccare l'in Italia degli ex militanti rossi rifugiati in"è una decisione saggia dal punto di vista politico, giuridico e umanista, perché in questo affare c'è anche un aspetto umano che ...Nei decenni successivi, però, su quella norma mai formalizzata è stato ingaggiato inun ... Due anni dopo, nel 2004, fu decisa l'di Cesare Battisti, che riparò in Brasile. Nel 2007, ...La Francia ha detto “no” all’estradizione di 5 ex terroristi i cui nomi sono impressi nella storia di Milano e della Lombardia degli anni di piombo. Dopo una procedura lunga un anno, i giudici frances ...La Corte francese ritiene che violerebbe i principi dell'equo processo e del rispetto della vita privata. Macron: "Valutare ricorso". Il prof.