Fino a 11 anni di carcere per chi porta una bandiera arcobaleno allo stadio durante i Mondiali in Qatar

Non c'è spazio per i diritti delle minoranze sessuali ai Mondiali in Qatar 2022, che prenderanno il via a dicembre. Come dichiarato dal portavoce dell'evento, Nasser Al-Khater, "chiunque indosserà la bandiera arcobaleno nei prossimi Mondiali di calcio sarà arrestato per 7 o 11 anni". L'ufficiale ha ricordato che il Qatar è un Paese islamico con "religione, credenze e cultura" da rispettare. Non da meno le affermazioni di Mansoor Al Ansari, segretario generale della Qatar Football Association: "Se vuoi mostrare il tuo punto di vista sulla comunità LGBTQ+, fallo in una società dove è accettato". Non è la prima misura radicale presa dal Paese che si prepara a ospitare la competizione sportiva più seguita al mondo:

