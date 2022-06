Draghi: «Conte ha confermato che non esce dal governo, esecutivo non rischia» (Di giovedì 30 giugno 2022) Mario Draghi parla alla conferenza stampa dopo l'approvazione da parte del consiglio dei ministri del decreto legge che introduce misure urgenti per il Contenimento dei costi dell'energia... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 giugno 2022) Marioparla alla conferenza stampa dopo l'approvazione da parte del consiglio dei ministri del decreto legge che introduce misure urgenti per ilnimento dei costi dell'energia...

Pubblicità

ale_dibattista : Se davvero Draghi avesse chiesto a Grillo la testa di Conte, beh sarebbe indecente. Sarebbe ugualmente indecente se… - TeresaBellanova : Le parole di Conte nei confronti del Presidente Draghi sono ignobili. Scaricare sul Presidente del Consiglio le dia… - LuigiGallo15 : Grave che Draghi da Presidente di unità nazionale sia finito per giocare una partita politica contro il M5S, le sce… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @HSkelsen: 1/25 Ho pensato che sia il caso di per mettere in fila un po’ delle dichiarazioni che hanno contribuito a formare l’ultimo tr… - jadarf1 : RT @Fata_Turch: #Draghi: sono tornato in anticipo dal #G7 perché era necessario approvare entro oggi gli sgravi sui costi in #bolletta. Alt… -