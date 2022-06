Daydreamer | il fidanzamento di Demet Ozdemir | il pettegolezzo turco su Can Yaman e i loro attuali progetti professionali

(Di giovedì 30 giugno 2022): i fan die Canavevano sperato fino all’ultimo di rivedere i due bellissimi e amatissimi attori turchi insieme. C’è chi aveva detto che la relazione di lei con il cantante Oguzhan Koc fosse costruita a tavolino (come si diceva di quella tra l’ex Can Divit e Diletta Leotta), e che recentemente tale relazione fosse giunta al capolinea proprio a causa del collega ed ex fiamma. Invece tutt’altro, come si è scoperto in questi giorni con tanto di “documentazione fotografica e video! I due si sono fidanzati! La cerimonia e le immaginie Oguzhan sono legati da circa due anni e una grande festa ha suggellato ufficialmente ilamore, che sembra portarli dritti dritti verso il matrimonio. Dovrebbe essere proprio quest’estate! I festeggiamenti sono ...

Le speranze dei fan disono state completamente distrutte dalla notizia delufficiale tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc . L'attrice convolerà presto a nozze con il musicista e sembra che Can Yaman non ...Nel corso della cerimonia di, che avviene alla presenza di parenti e amici stretti, si ... In questo modo Koç ha ufficialmente chiesto la mano della star di- Le ali del sogno. ...Daydreamer: i fan di Demet Ozdemir e Can Yaman avevano sperato fino all'ultimo di rivedere i due bellissimi e amatissimi attori turchi insieme. C'è chi aveva detto che la relazione di lei con il canta ...Can Yaman non è stato invitato al matrimonio di Demet Ozdemir. Ma quali dissapori esistono tra i due e perché