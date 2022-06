Dal 1° luglio scatta l'obbligo per molti contribuenti di trasmettere all'Agenzia delle entrate questo documento in formato digitale (Di giovedì 30 giugno 2022) Il decreto legge n.36 del 2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 aprile del 2022, ha previsto il passaggio alla fatturazione elettronica. I contribuenti interessati dall'obbligo sono coloro che ... Leggi su proiezionidiborsa (Di giovedì 30 giugno 2022) Il decreto legge n.36 del 2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 aprile del 2022, ha previsto il passaggio alla fatturazione elettronica. Iinteressati dall'sono coloro che ...

Pubblicità

francescacheeks : Il synth bass mi accompagna fedele since 2012, e torna anche per #bonsoir! #bonsoir disponibile dal PRIMO LUGLIO o… - veneziaunica : ??Piazza San Marco si fa teatro di un grande concerto in notturna con il @teatrolafenice! ??Sabato 9 luglio, i… - gippu1 : Festeggiamo i 50 anni di #Zidane con 2'19' dalla sua più grande partita in carriera, Francia-Brasile del 1° luglio… - codice_edizioni : ?? Qualsiasi azione ha una carbon footprint. Anche la sanità. Come è messa? @nikiticchi Salute a tutti i costi L… - Roma : ???? #TangenzialeEst - Nuova Circonvallazione Interna: rinnovato il divieto di transito notturno dal 1° luglio al 3… -