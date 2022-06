Conte ha rifiutato l’incontro con Mario Draghi

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 30 giugno 2022)ha detto no ad un incontro con. Dopo la calma delle ultime ore il tentativo di mediazione del premier cade per ora nel vuoto. E intanto cresce il pressing del M5S per portarefuori dalla maggioranza di governo e valutare in caso su un appoggio di tipo esterno. Niente incontro conL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.