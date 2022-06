Pubblicità

ResiliaSolution : RT @FoodPolicyMi: ?? Call for proposal per enti locali per promuovere azioni di sostenibilità sul sistema alimentare ?? Scadenza 11 luglio 20… - ActionAidItalia : RT @FoodPolicyMi: ?? Call for proposal per enti locali per promuovere azioni di sostenibilità sul sistema alimentare ?? Scadenza 11 luglio 20… - henkrentingruaf : RT @FoodPolicyMi: ?? Call for proposal per enti locali per promuovere azioni di sostenibilità sul sistema alimentare ?? Scadenza 11 luglio 20… - FoodPolicyMi : ?? Call for proposal per enti locali per promuovere azioni di sostenibilità sul sistema alimentare ?? Scadenza 11 lug… - _PuntoZip_ : 3BEE – grande successo per la ” CALL FOR IMAPACTABILITY” – premiate le tre migliori idee per un futuro migliore e p… -

leggo.it

Grande successo per la seconda edizione dellaImpactability , unaideas aperta a tutti, per finanziare le migliori idee di impatto basate sui principi di sostenibilità, circolarità ed equità ideata da 3Bee , startup nata con l'...Ogniswapper è stata attentamente definita insieme alle istituzioni che hanno preso parte all'iniziativa. Ad oggi, gli swapper hanno aiutato i musei locali con attività di marketing, ... «Call For Impactability», la finale è stata un successo: ecco le tre migliori idee per proteggere le api A Sonoma County civil grand jury has determined that far more oversight is needed for affordable housing in the county after an expose in a newspaper and complaints from residents prompted the ...John Deere’s status as a leader in AI innovation did not come out of nowhere. These days, the company has been enjoying the fruit of its AI labors.