Calciomercato Napoli, Mertens si allontana: pazza idea Correa dell’Inter (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri e Mertens sono sempre più lontani e per sostituirlo il club partenopeo starebbe pensando a Correa dell’Inter Domani il contratto di Dries Mertens con il Napoli sarà ufficialmente scaduto e il belga sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Le trattative sono a un punto morto, con De Laurentiis e il belga che non riescono a trovare un punto d’incontro. E così l’attaccante sembra sempre più vicino all’addio. E dal canto suo, il Napoli si sarebbe già messo alla ricerca del possibile sostituto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli azzurri avrebbero messo a sorpresa nel mirino Joaquin Correa dell’Inter. I nerazzurri devono fare spazio in attacco per arrivare a Dybala e la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022): gli azzurri esono sempre più lontani e per sostituirlo il club partenopeo starebbe pensando aDomani il contratto di Driescon ilsarà ufficialmente scaduto e il belga sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Le trattative sono a un punto morto, con De Laurentiis e il belga che non riescono a trovare un punto d’incontro. E così l’attaccante sembra sempre più vicino all’addio. E dal canto suo, ilsi sarebbe già messo alla ricerca del possibile sostituto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli azzurri avrebbero messo a sorpresa nel mirino Joaquin. I nerazzurri devono fare spazio in attacco per arrivare a Dybala e la ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - anperillo : Il #Mattino: “Il club non ha accolto le sue richieste iniziali (oltre 4 milioni di euro tra ingaggio e commissioni)… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - CalcioNews24 : Il #Napoli pensa al Tucu #Correa per l'attacco - BartAprile : RT @Alex_Cavasinni: Calciomercato Serie A - Arrivabene accompagna alla porta #DeLigt - Juve su #Bremer, ma tutto dipende dall'Inter - No… -