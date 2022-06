Bologna: domani il via a test fisici, assente Mihajlovic (Di giovedì 30 giugno 2022) domani, venerdì 1 luglio, prenderà il via la nuova stagione per il Bologna, con i giocatori che, a partire dalle ore 17, si ritroveranno a Casteldebole per svolgere le prime visite e test fisici, in vista del ritiro vero e proprio che avrà luogo dal 6 al 17 luglio a Pinzolo. Il club felsineo non ha annunciato la presenza di Sinisa Mihajlovic, almeno in questa fase, con il tecnico che è alle prese con le nuove cure nella sua lotta contro la leucemia. Ci sarà invece il resto dello staff, come si legge nella nota ufficiale: “Alle 17 atleti e staff si ritroveranno centro tecnico per la ripresa delle attività. I giocatori impegnati con le nazionali si aggregheranno al gruppo nel corso del ritiro di Pinzolo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022), venerdì 1 luglio, prenderà il via la nuova stagione per il, con i giocatori che, a partire dalle ore 17, si ritroveranno a Casteldebole per svolgere le prime visite e, in vista del ritiro vero e proprio che avrà luogo dal 6 al 17 luglio a Pinzolo. Il club felsineo non ha annunciato la presenza di Sinisa, almeno in questa fase, con il tecnico che è alle prese con le nuove cure nella sua lotta contro la leucemia. Ci sarà invece il resto dello staff, come si legge nella nota ufficiale: “Alle 17 atleti e staff si ritroveranno centro tecnico per la ripresa delle attività. I giocatori impegnati con le nazionali si aggregheranno al gruppo nel corso del ritiro di Pinzolo”. SportFace.

