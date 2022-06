Appello bis per la strage di Viareggio. Condannato a 5 anni di carcere l’ex ad di Ferrovie Mauro Moretti (Di giovedì 30 giugno 2022) Appello bis per la strage di Viareggio, dopo 13 anni dal disastro ferroviario , è stata messa la definitiva parola fine sul lungo procedimento giudiziario. Al termine di una camera di consiglio durata quasi sei ore, i giudici della Corte d’Appello di Firenze hanno inflitto, nel processo bis, 5 anni di carcere nei confronti dell’ex ad Mauro Moretti. Oltre a lui sono state condannate anche altre tredici persone, tra cui spiccano i nomi di Michele Mario Elia di Rfi Condannato a quattro anni e due mesi, e il direttore divisione Cargo Trenitalia Mario Castaldo a cui sono stati inflitti quattro anni. Per altri tre imputati, sempre nel corso della stessa udienza, i giudici ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 giugno 2022)bis per ladi, dopo 13dal disastro ferroviario , è stata messa la definitiva parola fine sul lungo procedimento giudiziario. Al termine di una camera di consiglio durata quasi sei ore, i giudici della Corte d’di Firenze hanno inflitto, nel processo bis, 5dinei confronti delad. Oltre a lui sono state condannate anche altre tredici persone, tra cui spiccano i nomi di Michele Mario Elia di Rfia quattroe due mesi, e il direttore divisione Cargo Trenitalia Mario Castaldo a cui sono stati inflitti quattro. Per altri tre imputati, sempre nel corso della stessa udienza, i giudici ...

