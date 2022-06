Al summit Nato nasce il Fondo per l’innovazione tech

Pubblicità

Affaritaliani : Ucraina, Draghi dal summit Nato: '8mila soldati italiani pronti' (alla guerra) - Agenzia_Ansa : La mensa della sala stampa al summit di Madrid diventa un caso. Ha suscitato scalpore, tra gli antipasti, la presen… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Klitschko: 'Su Kiev attacco simbolico prima del summit della Nato'. Il sindaco della capitale: 'I russi h… - marketingpmi : RT @MattiaBBagnoli: Brava @EFEnoticias che in uno scatto racconta tutto. Draghi salta la sessione del summit NATO in cui si parla del fianc… - Jac875 : RT @Jack53152579: Al Madrid Summit una giornalista chiede al gesuita: 'l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato vale la consegna dei Cur… -

Governo

Insalata russa per i giornalisti, imbarazzo alIntanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato ieri aldelladi Madrid. Gli Usa, nel quadro del nuovo modulo forze appena deciso, promettono maggiori effettivi per la ... Summit NATO a Madrid, il programma | www.governo.it A North Carolina couple is in jail and has been charged with the death of their child. President Joe Biden delivers remarks during a press conference at the NATO Summit in Spain.Nato leaders on 30 June launched an innovation fund, which will be domiciled in Luxembourg and aims to help the organisation invest in startups and stay up to date on technological developments.