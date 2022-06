Wimbledon 2022: Sinner continua a vincere su erba, ora il test Isner (Di mercoledì 29 giugno 2022) Solamente due i tennisti italiani in campo nella terza giornata del torneo di Wimbledon 2022, che ha comunque regalato spettacolo, tenendo milioni di persone incollate allo schermo. Il protagonista non può che essere Jannik Sinner, che per la prima volta ha raggiunto il terzo turno nello slam londinese. Il classe 2001 ha superato in quattro set lo svedese Ymer, dando seguito al successo all’esordio contro Wawrinka e proseguendo il suo cammino nel torneo. Ovviamente è presto per tirare le somme, anche perché il livello di Ymer non è lontanamente paragonabile a quello di Jannik. Tuttavia la vittoria era tutt’altro che scontata e Sinner è stato bravo a centrarla, specialmente in un torneo come Wimbledon (e su una superficie come l’erba) dove non si era mai espresso al meglio. TABELLONE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Solamente due i tennisti italiani in campo nella terza giornata del torneo di, che ha comunque regalato spettacolo, tenendo milioni di persone incollate allo schermo. Il protagonista non può che essere Jannik, che per la prima volta ha raggiunto il terzo turno nello slam londinese. Il classe 2001 ha superato in quattro set lo svedese Ymer, dando seguito al successo all’esordio contro Wawrinka e proseguendo il suo cammino nel torneo. Ovviamente è presto per tirare le somme, anche perché il livello di Ymer non è lontanamente paragonabile a quello di Jannik. Tuttavia la vittoria era tutt’altro che scontata eè stato bravo a centrarla, specialmente in un torneo come(e su una superficie come l’) dove non si era mai espresso al meglio. TABELLONE ...

