Un flash vitaminico per brillare anche senza tintarella

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La moda arancione colora di energia e ottimismo le vacanze al mare. Con i pezzi chiave e gli accessori imprescindibili da indossare come new neutrals in spiaggia manei momenti di – elegante – convivialità. Una meta in Toscana e le idee look per una valigia impeccabile. Estate 2022: tendenza arancione per abiti e accessori guarda le foto Moda arancione, il trend delle vacanze 2022 Vibrante, powerful, vitaminica. La tonalità regina dell’estate 2022 è quel punto di arancio fluo che accende immediatamente i gli outfit della moda mare. Un’infusione di puro ottimismo da indossare in ...