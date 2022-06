Traffico Roma del 29-06-2022 ore 19:30 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma dai trovati a questo giuramento da Simone cercare una buona serata Traffico di rientro a Roma in queste ore disagi soprattutto partendo dalla zona a sud della città da Torvaianica e dal litorale intenso il Traffico sulla Pontina da Pomezia a Castel di Decima ma rientri anche del Santa Marinella e da Fregene code lungo la Aurelia zona sud di Roma con Traffico rallentamenti sul raccordo sulla via Appia dentro aumentato riaperta via della Bufalotta in zona Casal Boccone in precedenza chiusa a seguito di un incendio festa per i Santi Pietro e Paolo chiusa la via Ostiense all’altezza della Basilica deviato il Traffico proveniente dalla Viale Giustiniano dettagli di queste e altre notizie nel sito ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedai trovati a questo giuramento da Simone cercare una buona seratadi rientro ain queste ore disagi soprattutto partendo dalla zona a sud della città da Torvaianica e dal litorale intenso ilsulla Pontina da Pomezia a Castel di Decima ma rientri anche del Santa Marinella e da Fregene code lungo la Aurelia zona sud diconrallentamenti sul raccordo sulla via Appia dentro aumentato riaperta via della Bufalotta in zona Casal Boccone in precedenza chiusa a seguito di un incendio festa per i Santi Pietro e Paolo chiusa la via Ostiense all’altezza della Basilica deviato ilproveniente dalla Viale Giustiniano dettagli di queste e altre notizie nel sito ...

