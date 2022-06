Pubblicità

ledicoladelsud : Stellantis, aggiornamenti a Trèmery-Metz per gamma elettrificata - ParliamoDiNews : Stellantis, aggiornamenti a Trémery-Metz per gamma elettrificata » LO_SPECIALE #Motori #auto #moto #motori… - Italpress : Stellantis, aggiornamenti a Trèmery-Metz per gamma elettrificata -

Glidel sito di Trémery - Metz consolideranno le competenze dinella produzione di propulsori per veicoli elettrici a batteria, ibridi plug - in (PHEV) e ibridi, rispondendo ...Glidi Trémery - Metz rafforzano l'esperienza dinella produzione di propulsori nei veicoli elettrici a batteria, ibridi plug - in (PHEV) e ibridi, supportando la necessità ...ROMA - Durante la visita agli impianti di produzione di Trémery-Metz in Francia, Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, ha evidenziato come le trasformazioni degli impianti dimostrino i progressi compiuti ...ROMA (ITALPRESS) - Durante la visita agli impianti di produzione di Trèmery-Metz in Francia, Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, ha evidenziato come le tra ...