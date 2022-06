Salernitana | UFFICIALE | riscattato Bohinen

Pubblicità

MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA #SALERNITANA?? UFFICIALE, i campani hanno riscattato Emil #Bohinen per 3.5 milioni di euro?? - TuttoFanta : ??UFFICIALE #SALERNITANA: perfezionato l’obbligo di riscatto di #Bohinen dal CSKA Mosca. Il calciatore si è legato a… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Salernitana: ufficiale il riscatto di #Bohinen, accordo con il #CSKAMosca. - infoitsport : Mercato Salernitana: ufficiale il riscatto di Bohinen dal CSKA Mosca - CalcioPillole : #Salernitana: ufficiale il riscatto di #Bohinen, accordo con il #CSKAMosca. -

Ecco tutti gli accordi estivi del nostro campionato IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI - CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE EMIL BOHINEN () dal CSKA Mosca Il centrocampista norvegese ...... sono presenti giusto alcuni baretti dai prezzi assurdi e spesso pure il negozioe il ...eroi di Salerno quel 19 giugno 2011 a seguito della vittoria nel doppio confronto con la, ...Per il centrocampista norvegese contratto fino al 2026 SALERNO (ITALPRESS) - Uno degli artefici della storica salvezza resta in granata. È ...Emil Bohinen resta in Serie A e al fantacalcio dopo una seconda parte di stagione da protagonista alla Salernitana. Ecco il comunicato del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver perfezionato ...