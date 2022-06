Pnrr | Speranza “Fondi contro rischi ambientali e climatici su salute”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Le ondate di calore che stanno colpendo l'Italia e l'Europa rappresentano un campanello d'allarme sui cambiamentie il nostro modello di sviluppo.Abbiamo sempre più bisogno di un approccio olistico alla, quello che in inglese viene chiamato One Health. Vuol dire che laumana, quella animale e quella dell'ambiente, sono una sola cosa. Prendersi cura dell'ambiente vuol dire prendersi cura dell'uomo e viceversa”. Così su Facebook, il ministro della, Robertoche aggiunge: “Anche per questo, con idel, abbiamo istituito il Sistema nazionale prevenzionedai. Sarà uno strumento importante per rispondere ...

La Provincia di Cremona e Crema

Arriva invece esattamente al 40% il ministero della salute guidato da Roberto Speranza di Liberi e ... 'la responsabilità può essere attribuita solo parzialmente al ministero' perché 'è lo stesso a ... "Con i fondi del PNRR, abbiamo istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici. Sarà uno strumento importante per ...