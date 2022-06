Nuoto di fondo, GLI DEI DELLE ACQUE! Paltrinieri campione del mondo nella 10 km, Acerenza argento: doppietta italiana mitologica (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ennesima conferma che Gregorio Paltrinieri è un fuoriclasse assoluto, e che al suo fianco c’è non solo un amico, ma un altro campione. La 10 km di Nuoto di fondo incorona i suoi nuovi dei, e sono azzurri: il carpigiano che firma la doppietta iridata con i 1500 stile libero in corsia con una gara maestosa coronata da un ultimo chilometro da forsennato, mentre dietro di lui c’è il grande amico Domenico Acerenza, apparso in una condizione straripante sin dalla prima bracciata. Terzo posto per Florian Wellbrock, che batte al fotofinish il francese Marc-Antoine Olivier. In una giornata assai calda, Greg decide di fare nuovamente l’andatura, così come ha fatto in occasione nell’oro dei 1500 in corsia. Dopo il primo rifornimento Wellbrock prende la testa della corsa, con la coppia azzurra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ennesima conferma che Gregorioè un fuoriclasse assoluto, e che al suo fianco c’è non solo un amico, ma un altro. La 10 km didiincorona i suoi nuovi dei, e sono azzurri: il carpigiano che firma lairidata con i 1500 stile libero in corsia con una gara maestosa coronata da un ultimo chilometro da forsennato, mentre dietro di lui c’è il grande amico Domenico, apparso in una condizione straripante sin dalla prima bracciata. Terzo posto per Florian Wellbrock, che batte al fotofinish il francese Marc-Antoine Olivier. In una giornata assai calda, Greg decide di fare nuovamente l’andatura, così come ha fatto in occasione nell’oro dei 1500 in corsia. Dopo il primo rifornimento Wellbrock prende la testa della corsa, con la coppia azzurra ...

