No, il centro commerciale di Kremenchuk non era «chiuso da un anno» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 28 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Zelensky annuncia: Colpito centro commerciale con mille persone all'interno…… peccato che il parcheggio "letteralmente vuoto"" smentisce tutto, guardando il video si ha l'lmpressione di una messa in scena ben preparata, inoltre gira un altro video del centro commerciale a fiamme spente completamente sventrato con "zero" tracce di vittime! Intanto Mosca ha già fatto sapere di non centrare nulla con questo raid. Scusate mi arriva notizia ora dopo aver postato che il centro era chiuso da un anno!!!!». Si tratta di una serie di notizie infondate. L'autore del post fa riferimento al bombardamento russo del centro commerciale di Kremenchuk, ...

rusembitaly : Il 27/06 a #Kremenchug l’incendio in un centro commerciale non funzionante adiacente al deposito di munizioni dagli… - rulajebreal : I russi hanno bombardato un centro commerciale con circa 1.000 ucraini all'interno…Questo è l'attacco missilistico… - elio_vito : Ogni giorno in TV e sui social si diffondono fake news (è colpa della NATO, dei nazisti ucraini, delle sanzioni...)… - Tullio_Avoledo : RT @DavidPuente: Le falsità filorusse sul bombardamento a Kremenchuk e il centro commerciale Amstor - AffiliLeonardo : RT @micaelaanna07: #Kremenchuk un video del 25 giugno…che riprende il Centro Commerciale. ?????? capisco i russi a negare e negare che fosse u… -