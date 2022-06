McConnell, artefice dei successi repubblicani (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Si tratta di una soluzione sensata….. e spero che sarà accolta favorevolmente dagli elettori nelle periferie la cui fiducia dobbiamo riconquistare”. Così Mitch McConnell mentre lodava la nuova legge sul controllo delle armi da fuoco approvata dal Senato (64 sì, 34 no) e poi anche dalla Camera e già firmata dal presidente Joe Biden. McConnell, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Si tratta di una soluzione sensata….. e spero che sarà accolta favorevolmente dagli elettori nelle periferie la cui fiducia dobbiamo riconquistare”. Così Mitchmentre lodava la nuova legge sul controllo delle armi da fuoco approvata dal Senato (64 sì, 34 no) e poi anche dalla Camera e già firmata dal presidente Joe Biden.

Pubblicità

ViPiu_it : Armi e non solo in Usa: McConnell, artefice dei successi repubblicani - ViPiu_it : Armi e non solo in Usa: McConnell, artefice dei successi repubblicani - PazzoPerDomani : RT @MatteoMuzio: Sul tema Corte Suprema, ho parlato del vero artefice della sua trasformazione. Mitch McConnell, l'uomo che non voleva esse… - sofonisba55 : RT @MatteoMuzio: Sul tema Corte Suprema, ho parlato del vero artefice della sua trasformazione. Mitch McConnell, l'uomo che non voleva esse… - massimo_san : RT @MatteoMuzio: Sul tema Corte Suprema, ho parlato del vero artefice della sua trasformazione. Mitch McConnell, l'uomo che non voleva esse… -