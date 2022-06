LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: alle 10.00 l’eliminatoria dal metro con Pellacani e Bertocchi (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 9.47: I Tuffi di Chiara Pellacani – uno e mezzo indietro carpiato – doppio e mezzo avanti carpiato – uno e mezzo rovesciato carpiato – uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo – uno e mezzo ritornato carpiato 9.43: I Tuffi di Elena Bertocchi – uno e mezzo ritornato carpiato – doppio e mezzo avanti carpiato – uno e mezzo indietro carpiato – uno e mezzo rovesciato carpiato – uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo 9.38: Chiara Pellacani sarà poi impegnata anche nella gara del sincro misto dai tre metri con Matteo Santoro. Una coppia quella azzurra che punta a conquistare una medaglia, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 9.47: Idi Chiara– uno e mezzo indietro carpiato – doppio e mezzo avanti carpiato – uno e mezzo rovesciato carpiato – uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo – uno e mezzo ritornato carpiato 9.43: Idi Elena– uno e mezzo ritornato carpiato – doppio e mezzo avanti carpiato – uno e mezzo indietro carpiato – uno e mezzo rovesciato carpiato – uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo 9.38: Chiarasarà poi impegnata anche nella gara del sincro misto dai tre metri con Matteo Santoro. Una coppia quella azzurra che punta a conquistare una medaglia, ...

