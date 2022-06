L’inflazione frena in Germania (+ 7,6%), accelera in Belgio (+ 9,6%), si infiamma in Spagna (10%). Venerdì il dato italiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sale ancora, ma meno delle stime il tasso d’inflazione in Germania. Nel mese di giugno i prezzi al consumo sono saliti in media dello 0,1% rispetto a maggio contro attese di un rialzo dello +0,3%- Su base annua l’indice dei prezzi al consumo segna un progresso del 7,6% contro l’8% stimato e il +7,9% segnato in maggio. Restano molto sostenuti i rincari dei beni energetici (+ 38%) e dei prodotti alimentari (+ 12,7%). Al contrario la fiammata dei prezzi è stata più forte delle previsioni in Spagna con l’indice generale che si colloca ora al 10%, in deciso rialzo dall’8,5% di maggio. accelera la corsa dei prezzi anche in Belgio dove L’inflazione è salita al 9,65%, il livello più alto dall’ottobre del 1982 e in rialzo rispetto al 9% di maggio. L’Istat diffonderà la prima stima sull’andamento dei prezzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sale ancora, ma meno delle stime il tasso d’inflazione in. Nel mese di giugno i prezzi al consumo sono saliti in media dello 0,1% rispetto a maggio contro attese di un rialzo dello +0,3%- Su base annua l’indice dei prezzi al consumo segna un progresso del 7,6% contro l’8% stimato e il +7,9% segnato in maggio. Restano molto sostenuti i rincari dei beni energetici (+ 38%) e dei prodotti alimentari (+ 12,7%). Al contrario la fiammata dei prezzi è stata più forte delle previsioni incon l’indice generale che si colloca ora al 10%, in deciso rialzo dall’8,5% di maggio.la corsa dei prezzi anche indoveè salita al 9,65%, il livello più alto dall’ottobre del 1982 e in rialzo rispetto al 9% di maggio. L’Istat diffonderà la prima stima sull’andamento dei prezzi ...

