L' Atalanta pensa alle fasce: idea Parisi dell'Empoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il mancato arrivo di Cambiaso, ritenuto l'obiettivo numero uno ma ormai prossimo alla firma con la Juventus, non cambia i programmi dell'Atalanta che pensa sempre alle fasce. Le attenzioni degli orobici si sono spostate sul mancino dell'Empoli, Fabio Parisi, e punto fermo dell'Under 21. L' Atalanta pensa alle fasce: piace Parisi? Sarebbe proprio il classe 2000 l'erede designato dalla Dea per sostituire Gosens. Nelle ultime due stagioni si è messo in mostra con la maglia dell'Empoli giocando 25 partite di cui 16 da titolare. Piace soprattutto per la sua personalità che lo porta spesso a compiere gesti tecnici difficili e inusuali per un ragazzo della sua età. Il suo nome è stato ...

