Incontro con ristoratori e albergatori per il nuovo calendario di conferimento (Di mercoledì 29 giugno 2022) di Erika Noschese e Monica De Santis Dopo i controlli per alcune strade della città e le multe elevate dai vigili urbani a coloro che non hanno rispettato l'esatto conferimento della raccolta differenziata, il presidente di Salerno Pulita Vincenzo Bennet e l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella, hanno incontrato una rappresentanza dei ristoratori e albergatori dell'Acs Salerno, con il presidente Generoso Russo. Un Incontro informale, nel quale i ristoratori hanno illustrato a Natella e Bennet i loro dubbi e possibili modifiche sul nuovo calendario della raccolta differenziata che entrerà in vigore a partire dal prossimo 18 luglio. Un Incontro durato circa un'ora, dove come prima problematica i ristoratori ed ...

