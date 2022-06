Ida Platano e Gemma Galgani insieme dopo Uomini e Donne | Tina Cipollari punge

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 29 giugno 2022)è in vacanza per la pausa estiva. Tuttavia, i protagonisti del dating show di Maria De Filippi continuano ad essere al centro del gossip. Potrebbe interessarti: Come partecipare aIdasi ricongiungono All’interno del programma di Canale 5, Idanon sono ancora riuscite a trovare l’amore. Ogni volta che entrambe frequentano un cavaliere, la conoscenza non finisce mai con un lieto fine. Tuttavia, le due storiche dame sono riuscite a trovare l’amicizia. Terminatoper la pausa estiva, la 39enne residente a Brescia e la dama piemontese si sono viste per trascorrere una giornata all’insegna del ...