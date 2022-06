I rischi della transizione ecologica e digitale per l’Europa e l’ambiente (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le transizioni ‘gemelle’ verde e digitale sono in cima all’agenda politica Ue. Tuttavia, la Commissione europea oggi ha ammesso che “ci sono anche aree in cui le due transizioni potrebbero influenzarsi negativamente a... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le transizioni ‘gemelle’ verde esono in cima all’agenda politica Ue. Tuttavia, la Commissione europea oggi ha ammesso che “ci sono anche aree in cui le due transizioni potrebbero influenzarsi negativamente a...

Pubblicità

vigilidelfuoco : Conoscere rischi connessi alla posizione della nostra abitazione e all'ambiente che ci circonda possono essere fond… - VeneziePost : I rischi della comunicazione della #sostenibilità possono essere diversi. Domani in @LibreriaPost, @RossellaSobrero… - Alice160383 : RT @annalisacangemi: Come dimostra un documento pubblicato dall'Ue a marzo 2022, il governo era informato da mesi dei rischi connessi alla… - JStraccini : @Invetriata I rischi di Long Covid sono derivanti da un cattivo decorso della malattia. Con farmaci ed antivirali s… - Adriana94294185 : @petergomezblog Spero rischi! Draghi ha trasformato l’Italia in una base NATO. Mai neanche ai tempi della Dc ci sia… -