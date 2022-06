Gazzetta – Bale | parametro zero…o quasi | per averlo | il Los Angeles FC dovrà pagare 70mila euro…a Beckham!

(Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 12:43:58 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: Il fatto che il gallese sia arrivato a scadenza di contratto significa che non ci saranno cifre da versare per il suo acquisto. O forse sì? In realtà per il LosFC c’è dauna penale…all’Inter Miami Alla fine, il momento dell’addio è arrivato. Garethlascia il Real Madrid dopo cinque Champions League vinte (alcune da protagonista, l’ultima decisamente no) e soprattutto dopodieci anni in cui il gallese è stato tra i calciatori più pagati al mondo. Per lui la prossima tappa è la MLS, visto che è stato annunciato il suo acquisto da parte del LosFC, la franchigia che si è appena aggiudicata anche le prestazioni di Giorgio Chiellini. E il fatto che gli impianti del club siano vicini a un ...

Pubblicità

CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Los Angeles annuncia Bale. Monza-Cragno: è ufficiale - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Blitz del Napoli sul difensore Casale. Bale giocherà a Los Angeles con Chiellini - La Gazzetta… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Blitz del Napoli sul difensore Casale. Bale giocherà a Los Angeles con Chiellini - La Gazzetta… -

La Gazzetta dello Sport

Zaniolo e Darboe in bilico Secondo quanto riporta Ladello Sport, uno dei calciatori che ... Calciomercato Roma news/ Mourinho pensa a. Frattesi per la mediana CALCIOMERCATO ROMA: SOGNO DE ...Al momento non sono arrivate offerte concrete, ma secondo Ladello Sport sono almeno due ... Calciomercato Roma news/ Mourinho pensa a. Frattesi per la mediana Tuttosport riporta ... LIVE Calciomercato - Los Angeles annuncia Bale. Monza-Cragno: è ufficiale Dopo Lorenzo Insigne, anche Domenico Criscito si appresta a cominciare la sua nuova avventura in MLS. L'ex capitano del Genoa è sbarcato in Canada nelle scorse ore per iniziare l'esperienza nel Toront ...La Juve ha preso Ivano Sordoc. La notizia è di pochi minuti fa (QUI), con i bianconeri che si sono assicurati l'attaccante classe 2005 battendo la co ...