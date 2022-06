Gaspare: “Dopo la morte di Zuzzurro volevo suicidarmi” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Per anni Gaspare e Zuzzurro hanno formato una delle coppie comiche più amate della tv. La morte di Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro, ha lasciato un grande vuoto in Nicola Formicola, alias Gaspare. L’attore, Dopo aver detto addio al compagno di una vita, ha dovuto reinventarsi. “È stata la prima volta in vita mia, avevo le scatole piene – ha spiegato Gaspare raccontando il suo calvario professionale -. È brutto sentirsi chiedere se da solo ero capace. Alla fine sono convinto che nella vita i cattivi la pagano sempre”. Il dolore è stato così grande che Gaspare ha ammesso, parlando con i compagni di avventura, di aver anche pensato al suicidio. Alla fine però ha deciso di continuare a vivere e di coltivare il ricordo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Per annihanno formato una delle coppie comiche più amate della tv. Ladi Andrea Brambilla, in arte, ha lasciato un grande vuoto in Nicola Formicola, alias. L’attore,aver detto addio al compagno di una vita, ha dovuto reinventarsi. “È stata la prima volta in vita mia, avevo le scatole piene – ha spiegatoraccontando il suo calvario professionale -. È brutto sentirsi chiedere se da solo ero capace. Alla fine sono convinto che nella vita i cattivi la pagano sempre”. Il dolore è stato così grande cheha ammesso, parlando con i compagni di avventura, di aver anche pensato al suicidio. Alla fine però ha deciso di continuare a vivere e di coltivare il ricordo di ...

