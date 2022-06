Farmaci, rimborso per apalutamide nel carcinoma metastatico della prostata (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità per apalutamide, farmaco antitumorale in compresse inibitore del recettore degli androgeni, sviluppato da Janssen – azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson – per il trattamento di uomini adulti con carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni (mHspc) in combinazione con terapia di deprivazione androgenica (Adt). Il farmaco era già rimborsato nel carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico (nmCrpc). apalutamide, prodotto in Italia nello stabilimento Janssen di Latina per il mercato europeo e di altri continenti, ha una potente attività antitumorale, ottenuta causando la morte (apoptosi) delle cellule tumorali e riducendone quindi la ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità per, farmaco antitumorale in compresse inibitore del recettore degli androgeni, sviluppato da Janssen – azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson – per il trattamento di uomini adulti conprostaticosensibile agli ormoni (mHspc) in combinazione con terapia di deprivazione androgenica (Adt). Il farmaco era già rimborsato nelprostatico resistente alla castrazione non(nmCrpc)., prodotto in Italia nello stabilimento Janssen di Latina per il mercato europeo e di altri continenti, ha una potente attività antitumorale, ottenuta causando la morte (apoptosi) delle cellule tumorali e riducendone quindi la ...

