Draghi, scontro con Mosca sul prossimo G20 «Putin non ci sarà». «Non decide lui» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente del Consiglio riferisce la posizione degli indonesiani, che ospiteranno il summit. E cita un proverbio («quando gli elefanti lottano, l’erba soffre») per chiedere più condivisione Leggi su corriere (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente del Consiglio riferisce la posizione degli indonesiani, che ospiteranno il summit. E cita un proverbio («quando gli elefanti lottano, l’erba soffre») per chiedere più condivisione

