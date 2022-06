Chi l’ha visto, 29 giugno: Marianna Cendron e Domenico Manzo, i casi di oggi (Di mercoledì 29 giugno 2022) La prima serata di Rai3 di oggi, 29 giugno 2022, sarà all”insegna della nuova puntata di Chi l’ha visto, la storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli dalle ore 21.20 circa. Il programma sarà come sempre visibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Quali sono i casi della serata? Due, secondo le anticipazioni, quelli centrali: la scomparsa di Marianna Cendron ed il caso di Domenico Manzo. Marianna Cendron, il giallo oggi a Chi l’ha visto La trasmissione Chi l’ha visto nel prime time di oggi torna ad occuparsi della scomparsa di Marianna Cendron, la ragazza ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 29 giugno 2022) La prima serata di Rai3 di, 292022, sarà all”insegna della nuova puntata di Chi, la storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli dalle ore 21.20 circa. Il programma sarà come sempre visibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Quali sono idella serata? Due, secondo le anticipazioni, quelli centrali: la scomparsa died il caso di, il gialloa ChiLa trasmissione Chinel prime time ditorna ad occuparsi della scomparsa di, la ragazza ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? I SANITARI SOSPESI DEVONO TORNARE SUBITO AL LAVORO! ?? Vista l’inutilità del vaccino nel prevenire i contagi, vis… - reportrai3 : - I sindaci sono stati o sono sotto scacco di fattori esterni? - Questo sindaco non ci piace. Per tre giorni basta… - reportrai3 : A fronte dei 3 mld per i nuovi nidi e scuole dell'infanzia nessuno ha pensato a un piano di investimento su chi poi… - Muskdaddy1 : RT @blusewillis1: ???? Chi l'avrebbe detto che Shaquille O'Neal ha una smart car. - caterina_zanchi : @Laila13508727 @LuniVale @thefelicihaus Non penso propio che ha fatto una pessima figura anzi l ha fatta chi è rima… -