Wimbledon 2022 | Matteo Berrettini | forfait per Covid Chi è stato ripescato al posto dell’italiano

La positività di Matteo Berrettini è un boccone amarissimo da mandare giù. L'Italia intera era già pronta per gustarsi il torneo del romano dopo la grandissima finale raggiunta nella scorsa stagione, ma il Covid è arrivato nel momento peggiore e il nostro portacolori è stato dunque costretto a dare forfait per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il ritiro di Berrettini ha dunque concesso a un altro giocatore di entrare nel tabellone principale. Il fortunato è lo svedese Elias Ymer (fratello maggiore di Mikael), numero 137 al mondo che in questo momento è già in campo contro il cileno Cristian Garin (n.43).

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Berrettini positivo al Covid, si ritira da Wimbledon: 'Avevo dei sintomi, ho fatto il tampone in autonomia' - augusto_amato : Berrettini positivo si ritira da Wimbledon: 'Ho fatto il tampone per me e per gli avversari' -